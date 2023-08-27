بلغت 2,5 مليار دينار .. رصد كشوفات أمانات ضريبية لم يتم تقييدها إيراداً نهائياً للدولة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة رصدها كشوفات أماناتٍ ضريبيَّة لم يتم إرسالها إلى مُديريَّة خزينة ميسان؛ لغرض المطابقة وتقييدها إيراداً نهائياً للدولة.

أشارت الدائرة في بيان اليوم الأحد، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، كشف عدم قيام الهيئة بإرسال الكشوفات الخاصَّة بالأمانات الضريبيَّة للأعوام (2015 – 2017) البالغ مجموعها (2,521,000,000) إلى مُديريَّة خزينة ميسان؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة.

وأردفت أنَّ الهيئة العامَّة للضرائب لم تقم بإعداد الكشوفات؛ بالرغم من مضي خمس سنواتٍ، كما لم يتم تقييد المبالغ إيراداً نهائياً للدولة، في مُخالفةٍ واضحةٍ لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019).