بلغت نحو 5 درجات.. هزة ارضية تضرب مدينة خانقين

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، ان هزة ارضية ضربت مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى، مشيرة الى ان قوتها بلغت نحو 5 درجات بمقياس ريختر.

وجاء في بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز ، ان مراصدها الزلزالية سجلت في الساعة الخامسة وثمانية عشر دقيقة من مساء اليوم السبت حصول هزة ارضية بلغت قوتها 4.9 في جنوب غرب مدينة خانقين بمحافظة ديالى، لافتة الى ان المواطنين شعروا بالهزة في المدينة.

ولم يشر البيان الى وقوع اية خسائر بشرية او اضرار مادية نتيجة لحصول الهزة.