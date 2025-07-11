بلغة الإشارة.. مواطن يشرح تفاصيل مشاجرة في كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

شهدت قرية "ستة" التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، يوم الجمعة، مشاجرة عنيفة اندلعت بين قصاب وصاحب متجر على خلفية ديون متراكمة، وسرعان ما تطورت إلى اشتباك جماعي شارك فيه العشرات من سكان المنطقة.

وأفاد الناشط المدني في الحويجة محمد جمال، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بأن "المشاجرة وقعت بسبب خلاف مالي، لكن سرعان ما خرجت عن السيطرة بعد تدخل أقارب وأصدقاء الطرفين، مما أدى إلى استخدام الأسلحة خلال الاشتباك".

وأشار جمال، إلى أن "أحد الحلاقين كان يقوم بحلاقة رأس شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل محله القريب من موقع المشاجرة، لكنه ترك الزبون بنصف حلاقة، بعدما شارك في الشجار وغادر المحل بشكل فوري مع تصاعد حدة الاشتباك".

وأضاف أن "الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قام بتوثيق المشهد الذي وقع أمامه بطريقته الخاصة، معبراً عنه بإشارة تعكس انزعاجه وسخريته من الحدث"، في إشارة إلى موقفه مما جرى.

في السياق، أكدت مصادر محلية، أن قوات الأمن حضرت إلى مكان الحادث، بعد انتهاء الاشتباك، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابساته، في وقت لم تسجل فيه إصابات بشرية خطيرة، رغم استخدام السلاح.