بلدية كركوك تطلق أوسع حملة لزيادة المساحات الخضراء (صور)

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية بلدية كركوك، يوم الاربعاء، إطلاق أوسع حملة لزيادة المساحات الخضراء في المدينة وأقضيتها ونواحيها، بالتنسيق مع محافظ كركوك ريبوار طه.

وقال مدير بلدية كركوك أحمد عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تتضمن خطوات عملية واسعة، تبدأ بتنظيف وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات، وتهيئة التربة لغرس الأشجار والنباتات الموسمية ضمن خطة التشجير الخريفي".

وأضاف أن "فرق شعبة الحدائق والمتنزهات باشرت في القاطع الثاني والخامس بتنفيذ الحملة ميدانياً، حيث شهدت حديقة دوميز إزالة الأعشاب الضارة والمخلفات وتجهيز التربة للزراعة، فيما تواصلت الأعمال قرب جسر شوراو بتسوية وتعديل التربة، ورفع الفائض منها، فضلاً عن تحضير الأحواض وحفرها استعدادًا لزراعة الأشجار".

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة إستراتيجية تهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الحضرية، بما يسهم في خلق بيئة صحية وجمالية تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

وتشهد كركوك خلال السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في مساحاتها الخضراء نتيجة التوسع العمراني العشوائي وزيادة الكثافة السكانية، إلى جانب ضعف الاهتمام بالصيانة الدورية للحدائق والمتنزهات.

وتُقدّر بلدية كركوك أن نسبة المساحات الخضراء المتاحة حالياً لا تتناسب مع عدد سكان المدينة، إذ لا تتجاوز معدلات نصيب الفرد منها ما هو معتمد عالمياً لتوفير بيئة صحية متوازنة.

وتُعد حدائق دوميز، القورية، الشورجة، وحي النصر من أبرز المتنفسات الرئيسية لسكان كركوك، غير أن جزءاً كبيراً منها يعاني من الإهمال أو الحاجة إلى إعادة تأهيل.

وتسعى البلدية من خلال خططها الموسمية، خاصة حملات التشجير الخريفي والربيعي، إلى إعادة إنعاش هذه المساحات بما يسهم في مواجهة التلوث البيئي وتقليل درجات الحرارة المرتفعة صيفاً.