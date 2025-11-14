بلدية كركوك تحذر من "مخاطر" ترافق الموجة الأمطار المتوقعة هطولها في المحافظة

شفق نيوز- كركوك

حذّرت مديرية المجاري التابعة لبلدية كركوك، يوم الجمعة، من "مخاطر محتملة" قد ترافق موجة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها على المحافظة خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى احتمال تعرض كركوك والمناطق الشمالية من البلاد لأمطار كثيفة، ما يستدعي من المواطنين توخي الحيطة واتخاذ إجراءات السلامة، خصوصاً في المناطق المعرّضة لتجمع المياه.

وأوضحت أن عدداً من الوديان في مناطق شوراو، بنجة علي، الصيادة، والمناطق المحيطة بمركز المدينة جرى دفنها سابقاً بصورة عشوائية ومن دون معالجة هندسية، الأمر الذي يزيد من احتمالات طفح المياه وحدوث فيضانات في حال هطول أمطار غزيرة.

ودعت المديرية الأهالي القاطنين قرب تلك المناطق إلى الابتعاد عن مجاري الوديان خلال فترة الأمطار، وعدم الاستمرار في ردمها لما يمثّله ذلك من خطورة على المنازل والطرق العامة.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على نظافة المشبكات (فوهات تصريف المياه) وعدم رمي الأنقاض أو النفايات داخلها، مبينة أن انسداد المشبكات يؤدي إلى تجمع المياه وطفحها في الشوارع، ما يعرقل حركة السير ويشكل خطراً على السكان.

وختمت المديرية بيانها بالدعوة إلى تعاون المواطنين مع فرقها الميدانية، مؤكدة أن كوادرها جاهزة للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الأحوال الجوية المرتقبة.