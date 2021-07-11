بلدية كربلاء تزيل تجاوزات تحجب رؤية معلمين بارزين في المدينة

شفق نيوز/ باشرت بلدية مدينة كربلاء، يوم الأحد، بإزالة التجاوزات في بعض الأبنية المحيطة بضريحيّ الإمامين الحسين والعباس، المخالفة لتعليمات الحد الأعلى لارتفاع المبنى.

وقال مدير البلدية عبير المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر مديرية بلدية كربلاء شرعت بإزالة بعض المخالفات في الأبنية التي تجاوزت حد الارتفاع الذي يحجب رؤية منائر وقبتيّ ضريحي الإمامين الحسين والعباس عند الدخول إلى مركز المحافظة".

وبين أن "هناك معايير محددة لارتفاع المباني والحد الأقصى لعدد الطوابق وهو تسعة طوابق، إلا أن الفنادق والعمارات خالفت القوانين لتصل إلى حد 13 طابقاً خلافاً للتعليمات"، مشيراً إلى أن هذه التعليمات وضعتها مديرية التخطيط العمراني ووزارة البلديات ومحافظة كربلاء.

وأشار إلى أن "نسبة المخالفات لا تتجاوز 5% وتقع تحديداً في منطقة باب بغداد بمركز المدينة، وقم تم إبلاغ أصحاب المباني المخالفة ومنحهم مهلة حتى نهاية عيد الأضحى لرفع التجاوزات عن طريق شركات مختصة بهذا المجال".

من جانب آخر، ذكر المسعودي أن البلدية باشرت بتأهيل طريق الكوثر المخصص للزائرين وتم فتح المسار وإزالة جميع التجاوزات عليه.