بلدية كربلاء: التجاوزات على نوعين وحملة جادة لإزالتها

شفق نيوز/ أكدت مديرية بلدية كربلاء، يوم السبت، الاستمرار في حملة رفع التجاوزات في عموم المحافظة، مشيرة إلى أن التجاوزات على نوعين، منها ما يعيق تنفيذ المشاريع، والآخر يتعلق بالمحال التجارية.

وقال مدير إعلام المديرية، محمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة إزالة التجاوزات على الأرصفة أو في البناء بدأت منذ فترة طويلة، ومستمرة هذه الحملة في أعمال إزالة التجاوزات بأنواعها المختلفة".

وأوضح، أن "التجاوزات على نوعين، الأولى، هي التجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع والبنى التحتية في المحافظة، وتتم ازالتها بعد إشعار المتجاوزين عن طريق إنذارهم بضرورة إزالتها".

أمّا النوع الثاني من التجاوزات، فيذكر الموسوي، أنها "تتمثل بتنظيم مسقفات المحال التجارية من خلال قص الزائد منها".

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "أعمال مديرية بلدية كربلاء مستمرة في تنظيف الأرصفة، وفرض الغرامات على المتجاوزين، وتنظيم المسقفات والدور المتجاوزة التي تعيق تنفيذ المشاريع في المحافظة، أما العشوائيات فهي ليست من عمل البلدية".