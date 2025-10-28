بلدية ديالى توضح أسباب إزالة تمثال "مصطفى جواد"

شفق نيوز- ديالى

كشفت بلدية قضاء الخالص في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، ملابسات إزالة تمثال العلامة "مصطفى جواد" في مدخل القضاء.

وقال مدير البلدية نصر جهاد، لوكالة شفق نيوز، إن "إزالة تمثال العلامة مصطفى جواد شهدت خللاً فنياً نتيجة عدم مقدرة الكوادر العاملة على رفعه بفعل وجود حديد تسليح من قاعدة التمثال وحتى الرأس ما حول دون تفكيكه ونقله لمكان آخر".

وبين أن "عملية رفع التمثال جاءت ضمن أعمال تأهيل مدخل القضاء وتم التعاقد مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار لإنشاء ونصب تمثال جديد بدلاً عن الحالي خلال فترة 90 يوماً".

وأشار جهاد إلى أن "العلامة مصطفى جواد له مكانة خاصة لدى كل العراقيين، ولكن عملية إزالة التمثال شهدت خطأ فني غير مقصود من قبل الكوادر بسبب حديد التسليح الداخلي".

وتداولت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر قيام بلدية قضاء الخالص بهدم تمثال العلامة "مصطفى جواد" من مدخل قضاء الخالص، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

ويعد العلامة مصطفى جواد، أحد أبرز علماء اللغة العربية، وهو من مواليد 1904 في محلة القشلة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد، وتوفي ببغداد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1969، وتعود أصول عائلته التركمانية إلى قضاء الخالص في محافظة ديالى.

تخرج من دار المعلمين العالية ومارس مهنة التعليم في المدارس تسع سنوات 1924-1933 متنقلاً بين البصرة والناصرية وديالى والكاظمية، حيث تم تعيينه معلماً للمدارس الابتدائية.

وعمل مدرسا بمعهده، الذي تخرج فيه، وبكلية التربية التي ورثت المعهد بعد تأسيس جامعة بغداد، وبعدها حصل على بعثة لتطوير دراساته في باريس فقضي سنة كاملة في القاهرة لتعلم الفرنسية وهناك التقى رواد الثقافة طه حسين وعباس محمود العقاد وأحمد حسن الزيات.

وسافر إلى فرنسا خلال الفترة 1934-1939 وأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه في جامعة السوربون في الأدب العربي فنالها عن أطروحته "الناصر لدين الله الخليفة العباسي".

واشتهر مصطفى جواد ببرنامجه الإذاعي "قل ولا تقل"، كما لديه 46 كتاباً ألفها، كما أنه يجيد أربع لغات هي الفرنسية والإنكليزية والتركية والفارسية، ولديه ترجمات من هذه اللغات.