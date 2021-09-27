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بلدية النجف توضح حقيقة جعل أحد الأحياء مكباً للنفايات

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-27T20:29:01+0000
بلدية النجف توضح حقيقة جعل أحد الأحياء مكباً للنفايات

شفق نيوز/ نفت بلدية النجف يوم الاثنين صحة الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تكدس ورمي النفايات في أحد أحياء المدينة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا لنفايات متكدسة في إحدى الساحات. وكتب المدونون بأن المكان هو إحدى الساحات الخضراء وسط حي الوفاء بمدينة النجف.

ووفق ما تم تداوله فإن سيارات البلدية ترمي النفايات في الساحة بأمر من مدير بلدية النجف بهدف إظهار الساحة وغيرها من المتنزهات وكأنها مهملة لكي يتم طرحها للاستثمار.

وقال مدير اعلام بلدية النجف بشار نزار السوداني لوكالة شفق نيوز، إن الأنباء المتداولة عارية عن الصحة تماماً.

وأضاف أن النفايات التي كانت متكدسة تعود إلى الركام والنفايات التي تركتها الشركات التي كانت تتولى إعمار الحي، وذلك قبل أن يتوقف المشروع لعدة سنوات جراء الأزمة الاقتصادية.

وأشار السوداني إلى أن نفايات أخرى كانت تضاف إليها يومياً ما أدى لتكدسها، مشيراً إلى أن البلدية قامت بإزالة كل النفايات من الساحة.

وأردف بأن البلدية تأخرت خلال الأيام القليلة الماضية برفع النفايات من هناك بسبب انشغالها بالزيارة الأربعينية.

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