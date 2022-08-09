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بلدية النجف تدعو لإزالة مواكب العزاء: تسببت بأضرار للحدائق والجزرات

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-09T21:00:34+0000
بلدية النجف تدعو لإزالة مواكب العزاء: تسببت بأضرار للحدائق والجزرات

شفق نيوز/ دعت مديرية بلدية النجف، يوم الثلاثاء، إلى إزالة مواكب العزاء لتسببها بأضرار للحدائق والجزرات الوسطية.

وطلب مدير بلدية النجف عمار موسى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أصحاب المواكب والهيئات الحسينية الى "ضرورة رفع سرادق العزاء بعد انتهاء مراسيم زيارة العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين".

واشار الى "استنفار الجهود الرامية الى إصلاح الأضرار في الحدائق العامة والجزرات الوسطية بعد تعرضها للتلف نتيجة زحف المعزين الذي شهدته مدينة النجف خلال الزيارة".

وأعلنت النجف وكربلاء وعدد من المدن التي تضم مراقد دينية نجاح خططها الأمنية والخدمية لاحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين في يوم عاشوراء.

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