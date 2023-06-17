بلدية الناصرية تعمل بـ"نصف" حاجتها الفعلية من الآليات: لا نستطيع تقديم الخدمات

شفق نيوز/ أكدت مديرية بلدية الناصرية في ذي قار، يوم السبت، انها تعمل بنصف حاجتها الفعلية من المعدات والآليات، ما يحول دون تقديم الخدمات لابناء المحافظة بالشكل اللائق.

وقال مدير البلدية، علي عبد الستار، لوكالة شفق نيوز، على هامش حملة لازالة التجاوزات ورفع النفايات من إحدى مناطق مركز المحافظة، ان "مديرية بلدية الناصرية لم يعد بإمكانها ازالة النفايات يومياً من المناطق السكنية في مركز المحافظة بسبب قلة الآليات الموجودة لديها وتقادمها".

وبين ان "مركز المحافظة بحاجة إلى 120 آلية (كابسة نفايات) للسيطرة على الوضع العام اليومي"، مضيفاً أن "الآليات الموجود حاليا فقط 60 آلية (كابسة نفايات)، وهذه الآليات لا تعمل جميعها في اليوم الواحد بسبب الاعطال التي تصيبها بشكل يومي وأعمال الصيانة التي تجرى عليها".

كما أشار عبد الستار، إلى ان "صندوق اعمار ذي قار منح بلدية الناصرية مشروعاً بقيمة 10 مليارات دينار عراقي لغرض شراء آليات متنوعة لبلدية الناصرية بينها 25 آلية (كابسة نفايات) حديثة الصنع، إلا أنه في الحقيقة منذ سنة ونصف السنة وقع العقد، ولم تصلنا الآليات لغاية الآن بإستثناء آليتين اثنتين والمتبقي 23 آلية، ولم نعرف اسباب التأخير من قبل الشركة التي وقعت العقد مع صندوق الاعمار رغم انذارها في مركزها بالعاصمة بغداد اكثر من مرة".

وطالب عبد الستار الجهات الحكومية في المحافظة والحكومة الاتحادية "بدعم بلدية الناصرية للنهوض بواقعها الخدمي وتقديم افضل الخدمات لابناء مركز المحافظة".