بلدية الموصل: مشروع فك الاختناقات المرورية مدرج ضمن خطط العام الحالي

شفق نيوز/ أكد معاون مدير بلدية الموصل، فراس مهند، يوم الأحد، أن الخطط المستقبلية تتضمن تنفيذ مشروع فك الاختناقات المرورية الذي يتضمن إنشاء مجسرات حيوية، مشيراً إلى أن بعض المشاريع قد تم تأجيلها بينما تم إدراج أخرى ضمن خطة هذا العام بعد تحديث التصاميم.

وقال مهند لوكالة شفق نيوز، إن "البلدية وضعت ضمن خططها المستقبلية مشروعاً مهماً يهدف إلى فك الاختناقات في بعض التقاطعات الرئيسية في المدينة، حيث يتضمن بناء مجسرات في أربعة تقاطعات حيوية سبق وأن تم الاتفاق على تنفيذها مع مراجعنا في العاصمة بغداد خلال العام الماضي".

وأضاف "هناك موافقة مبدئية على إنشاء مجسرات في تقاطع الرابع، وتقاطع عدن"، مشيراً إلى أن "تقاطع الزراعة القريب من المحافظة، قد تم تأجيله في الوقت الحالي لأسباب تنظيمية أو لوجستية".

وفيما يتعلق بتقاطع المصارف، أشار مهند إلى أن "هناك دراسة جارية لإعادة تصميم المشروع بشكل يتماشى مع تطور المدينة واحتياجاتها المستقبلية"، مؤكداً أن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين حركة المرور في هذه المنطقة".

وعن المشاريع الحالية التي يتم تنفيذها في الموصل، أوضح معاون مدير البلدية، أن "هناك اهتماماً خاصاً بتقاطع الأسدي المجسر، وتقاطع الصابرين، حيث اكتملت تصاميم المشاريع الخاصة بهما".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتم إدراجهما ضمن خطة هذا العام بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة على التصاميم لضمان ملاءمتها مع احتياجات المدينة الحالية".

وبين أن "هذه المشاريع تشكل جزءاً من جهود البلدية المستمرة لتحسين البنية التحتية في الموصل وتخفيف الزحام المروري"، مضيفاً أن "تنفيذ هذه المشاريع سيسهم بشكل كبير في تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل في المدينة".