بلدية الموصل: فك الاختناقات يشمل تقاطعات جديدة وتحديثات للتصاميم العام الجاري

شفق نيوز/ أكد معاون مدير بلدية الموصل، فراس مهند، اليوم الأحد، أن البلدية تعمل ضمن خططها المستقبلية على تنفيذ مشروع فك الاختناقات الذي يتضمن مجسرات في أربع تقاطعات حيوية، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع قد تم تأجيلها بينما تم إدراج مشاريع أخرى ضمن خطة هذا العام بعد تحديث التصاميم.

وقال مهند، لوكالة شفق نيوز؛ إن البلدية "وضعت ضمن خططها المستقبلية مشروعًا مهمًا يهدف إلى فك الاختناقات في بعض التقاطعات الرئيسية في المدينة، حيث يتضمن المشروع بناء مجسرات في أربع تقاطعات حيوية كانت قد تم الاتفاق على تنفيذها منذ عام مع مراجعنا في العاصمة بغداد".

وتابع معاون مدير بلدية الموصل، أن هناك "موافقة مبدئية على إنشاء مجسرات في تقاطع الرابع، وتقاطع عدن "مشيراً ان "تقاطع الزراعة القريب من المحافظة، قد تم تأجيله في الوقت الحالي لأسباب تنظيمية أو لوجستية".

وفيما يتعلق بتقاطع المصارف، أشار مهند إلى أن "هناك دراسة جارية لإعادة تصميم المشروع بشكل يتماشى مع تطور المدينة واحتياجاتها المستقبلية"، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين حركة المرور في هذه المنطقة".

وعن المشاريع الحالية التي يتم تنفيذها في الموصل، أوضح معاون مدير بلدية الموصل أن "هناك اهتمامًا خاصًا بتقاطع الاسدي المجسر وتقاطع الصابرين، حيث اكتملت تصاميم المشاريع الخاصة بهما. وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إدراجهما ضمن خطة هذا العام بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة على التصاميم لضمان ملاءمتها مع احتياجات المدينة الحالية.

وأكد مهند أن هذه المشاريع تشكل جزءًا من جهود البلدية المستمرة لتحسين البنية التحتية في الموصل وتخفيف الازدحام المروري، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم بشكل كبير في تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل في المدينة.