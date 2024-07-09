بلدية الموصل تُغلق عدداً من محال القصابة بسبب مخالفات صحية

شفق نيوز/ أغلقت بلدية الموصل، يوم الثلاثاء، عددا من محال القصابة في الموصل بعد رصد مخالفات صحية وبيئية.

وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو لوكالة شفق نيوز، إن البلدية شنت حملة على عدد من محال الجزارة واغلقتها.

وأوضح أن "عملية المتابعة والإغلاق تمت بالتعاون مع مديرية صحة نينوى، حيث أغلقت العديد من محال القصابة بعد رصد اللجان المتخصصة عدم التزام أصحاب تلك المحال بضوابط الذبح البيئي والصحي للمواشي".

وتأتي هذه الخطوة من أجل تحسين المعايير البيئية والصحية في المدينة، ولا سيما بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بالحمى النزفية في محافظة نينوى خلال الأشهر الماضية.