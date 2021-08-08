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بلدية الموصل توجه تحذيراً شديداً إلى المرشحين للانتخابات: التزموا بالقانون

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-08T20:04:21+0000
بلدية الموصل توجه تحذيراً شديداً إلى المرشحين للانتخابات: التزموا بالقانون

شفق نيوز/ وجهت بلدية مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الاحد، تحذيراً شديداً إلى المرشحين للانتخابات المقبلة، مشددة على ضرورة الحفاظ على شوارع المدينة.

وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، لوكالة شفق نيوز، إن "لا صوت يعلو فوق صوت القانون والنظام"، داعياً "المرشحين في التجمعات والكتل السياسية للانتخابات المقبلة الى الحفاظ على رونق المدينة والالتزام بالقانون".

وأضاف أنه "لن يسمح بالفوضى وتخريب الجزرات الوسطية من قبل المرشحين، كما كان يحدث في الانتخابات الماضية وماقبلها"، مشدداً أن دائرته "ستتعامل بشدة مع المخالفات".

وأشار الحبو، إلى أن بلدية الموصل لن تسمح مطلقاً بوجود أي صورة أو شعار لأي مرشح في مكان لم يستحصل الموافقة عليه"، محذراً من "قطع طرق المشاة او مضايقتهم بصور المرشحين".

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات النيابية العامة في عموم العراق في العاشر من تشرين الاول المقبل.  

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