بلدية الموصل تشرع بإزالة صور المسؤولين من الشوارع تنفيذاً لتوجهات حكومية

شفق نيوز- نينوى

باشرت بلدية الموصل، يوم الاثنين، بإزالة صور المسؤولين من الشوارع والأماكن العامة في المدينة، تنفيذاً لتوجيهات حكومية.

وقال معاون مدير بلدية الموصل دريد حازم، لوكالة شفق نيوز، إن البلدية شرعت برفع أول صورة تعود لمحافظ نينوى من أحد شوارع المدينة، ضمن إجراءات تنفيذ التوجيهات الحكومية المنظمة لهذا الملف، وبمتابعة من محافظ نينوى ومدير البلدية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بالتعليمات الرسمية، مع الحفاظ على الاحترام والتقدير لجميع الشخصيات التي أسهمت في دعم العمل الحكومي والخدمي في المحافظة.

وأشار إلى أن البلدية ستواصل خلال الأيام المقبلة إزالة بقية الصور المنتشرة في مختلف مناطق المدينة، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية المعتمدة.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، قد وجه، بإنهاء ظاهرة تعليق صور المسؤولين داخل الدوائر والمؤسسات، والتركيز على إبراز العمل الخدمي بدلاً من المظاهر الشخصية.

وبحسب هذا التوجه، بدأت عدد من الدوائر الحكومية بتنفيذ التعليمات تدريجياً، عبر رفع الصور من المباني والشوارع، ضمن مسار تنظيمي يشمل مختلف المحافظات.