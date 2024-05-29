بلدية الموصل تستأنف العمل بطريق حيوي أوقفته "جهات متنفذة" في المدينة

شفق نيوز/ كشف مدير بلدية الموصل، يوم الاربعاء، عن قرب استئناف العمل بالطريق الرابط بين حيي الكندي الاولى والثانية بأيسر الموصل.

وقال مدير البلدية عبد الستار الحبو، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التواصل مع الجهة الأمنية التي أوقفت العمل في الكندي الثانية أوضحوا بأنهم من باب الحفاظ على الأراضي، والتأكد من قبلهم أنها ليست من الجمعيات التي تحاول السيطرة على الأراضي وايقاع المواطنين، وبعد ان علموا انه مشروع عائد للبلدية سمحو بالعمل وعدم معارضتهم الكادر".

ولم يوضح مدير بلدية الموصل الجهة التي اوقفت المشروع أو الكيفية التي تم التواصل من خلالها من قبل البلدية مع هذه الجهات المتنفذة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت يوم أمس لوكالة شفق نيوز عن أن جهات متنفذة أوقفت مشروعا حيويا لربط منطقتين في الجانب الأيسر من الموصل.

وأوضحت المصادر أن جهات متنفذة أوقفت مشروعا لإكساء طرق وربط حيي الكندي الأولى بالثانية في الجانب الأيسر للموصل.

وكانت مديرية بلدية الموصل قد بدأت بالمشروع قبل نحو شهر بكلفة تقارب 1.5 مليار دينار، ضمن مشاريع الجهد الخدمي التي تنفذها مديرية البلدية، حيث كان من المؤمل ربط حيي الكندي الأولى بالثانية من خلال شارع بمسارين (سايدين) بعرض 30 متراً.

ويقدم المشروع خدماته لأكثر من ألفي عائلة في حي الكندي الثانية، كما أنه يعد مدخلا رسميا للمنطقة كان سيؤدي لحل مشكلة مرورية يعاني منها سكان الكندي الثانية في الدخول والخروج.