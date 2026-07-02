بلدية الموصل تبدي استعدادها لرفع "ساتر داعش" ومنح إجازات البناء فور وصول الكتب الرسمية

شفق نيوز- نينوى

أكدت بلدية الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الخميس، جاهزيتها لتنفيذ قرارات مجلس محافظة نينوى الخاصة بالأراضي الممنوعة من البناء داخل حدود التصميم الأساسي، بما يشمل رفع الساتر الترابي الذي خلفه تنظيم داعش ومنح إجازات البناء للمواطنين.

وقال مدير بلدية الموصل، المهندس محمد الآغا، لوكالة شفق نيوز، إن البلدية ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس المحافظة برفع الساتر الترابي في منطقتي قز فخرة وجليوخان فور وصول الكتب الرسمية من المحافظة، مؤكداً أن العمل سينفذ "من دون أي مماطلة".

وأضاف الآغا أن المنطقتين تقعان ضمن التصميم الأساسي للمدينة، ولا يوجد أي مانع قانوني يمنع منح أصحاب الأراضي إجازات البناء، بعد استكمال إجراءات تدقيق السندات والمخططات الخدمية، بهدف تسهيل معاملات المواطنين.

وأشار إلى أن مناطق أخرى، بينها القوصيات والعباسية والكندي، تقع خارج حدود وإجراءات بلدية الموصل، وتخضع لجهات إدارية أخرى.

ويأتي ذلك عقب تصويت مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء الماضي، على توصيات اللجنة المكلفة بحسم ملف الأراضي الممنوعة من البناء، وهو الملف الذي تسبب بحرمان آلاف العائلات من استغلال أراضيها قانونياً لسنوات، بسبب اعتبارات أمنية وتنظيمية وتدخلات سابقة.