رسمياً .. بلدية الكوت تقرر إزالة مبنى "الهايبر ماركت"

شفق نيوز- واسط

قررت مديرية بلدية الكوت في محافظة واسط، يوم السبت، إزالة "الهايبر ماركت"، الذي تعرض للاحتراق قبل أيام، محذرة من الدخول إلى المبنى أو الاقتراب منه.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بناءً على التقرير الفني الوارد الينا بكتاب ديوان محافظة واسط والمعد من قبل المكتب الاستشاري الهندسي في جامعة واسط، فإن المبنى بعد تعرضه للحريق لعدة ساعات أصبح غير صالح للاستعمال ويشكل خطراً على الأبنية المجاورة.

وأضافت مديرية البلدية بحسب البيان، أنها ماضية بإزالة المبنى بعد إكمال الإجراءات القانونية الأصولية، محذرة في الوقت نفسه من الدخول إلى المبنى أو الاقتراب منه.

وكان الحريق الذي شبّ في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، في يوم 17 من شهر تموز/يوليو الجاري، قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.

وقبل تقديم استقالته، كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بـ"هايبر ماركت" في مدينة الكوت، الذي تعرض لحريق كبير أدى لسقوط عشرات الضحايا، فيما أشار إلى أن نتائج التحقيق بالحادثة ستعلن خلال أسبوع.

وقال المياحي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "لا بد أن نكون واضحين بتفسير هذه الحوادث أمام الشعب.. هذا الماركت هو ملك خاص وكان (أرض سكنية) وتحول لتجارية وتم افتتاحها قبل سنتين وكانت مطعم".

وصادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.