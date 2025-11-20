بلدية الحلة تطلق حملة مجانية لتوزيع الشتلات وتشجيع الزراعة المنزلية (صور)

شفق نيوز- بابل

أطلقت بلدية الحلة/ شعبة الحدائق والمتنزهات، يوم الخميس، حملة مجانية واسعة لتوزيع الشتلات الزراعية على المواطنين، ضمن مبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتشجيع الزراعة المنزلية، مستفيدة من اعتدال الأجواء الحالية واستمرار الموسم الزراعي الملائم لنمو النباتات.

وقال مدير البلدية، أحمد منتصر، لوكالة شفق نيوز، إن "التوزيع مجاني والحملة مستمرة طوال الموسم الزراعي"، مبينا أن "هذه الحملة تأتي ضمن خطة البلدية لدعم البيئة وزيادة المساحات الخضراء".

ولفت إلى أن "الجو لا يزال مناسبا للزراعة، ولذلك سنستمر في توزيع الشتلات خلال الموسم الزراعي، مع تكثيف النشاط في فترات الزراعة الأساسية".

وأضاف منتصر: "لدينا إجراءات جديدة تلزم أصحاب إجازات البناء بزراعة شتلة أثناء عملية البناء، ولا تصرف التأمينات بعد إكمال البناء إلا بعد التأكد من وجود الشتلة والاعتناء بها، كما نوفّر منحا مباشرة للمواطنين عبر مشاتل البلدية، وكلها بشكل مجاني"، مشيرا إلى أن "حملة اليوم جاءت لتوزيع عشرات الشتلات مجانا في شوارع الحلة".

إلى ذلك، قال أحد المواطنين، ويدعى أبو أحمد، للوكالة: "نحن نشكر بلدية الحلة على هذه المبادرة المجانية الرائعة"، مبينا أنه "تسلم اليوم شتلة مجانا، وسيقوم بزراعتها في منزله للحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء".

وأضاف أن "التوزيع المجاني يشجع الناس على الزراعة ويحفزهم على الاهتمام ببيئتهم، كما نتمنى استمرار هذه الحملات في مختلف المناطق".