بلدية البصرة تباشر إجراءات بيع "دور التجاوز" لساكنيها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية البصرة، اليوم الأحد، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، المتعلق ببيع الدور المتجاوزة على أراضي الدولة لساكنيها، وفق الضوابط المعتمدة.

وقال مدير البلدية، فراس عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية باشرت استلام طلبات الشراء من المواطنين المتجاوزين على العقارات السكنية منذ 17 شباط 2025، وتم الإعلان اليوم عن بدء تنفيذ القرار، على أن تستمر الإجراءات لمدة 180 يوماً".

وأكد عبدالخالق، أنه "لا يجوز تقديم طلب شراء أكثر من دار متجاوزة لنفس المواطن، ويقتصر البيع على الساكن الفعلي للعقار".

وأضاف، أن الضوابط تتطلب أن يكون استعمال العقار سكنيًا، ومفرزًا أصولياً ضمن المخططات السكنية الرسمية، وألا يكون مقدم الطلب قد استفاد سابقاً من قطعة أرض سكنية، سواء هو أو زوجته أو أطفاله الذين هم تحت رعايته.

تُعدّ أزمة "دور التجاوز" من أبرز المشكلات السكانية في العراق، حيث انتشرت "العشوائيات" بشكل واسع بسبب الأزمات الاقتصادية والنزوح والصراعات.

وتتمركز هذه المناطق غالباً على أراضٍ حكومية أو زراعية، ما يخلق تحديات قانونية وخدمية كبيرة.