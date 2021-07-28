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بلديات ذي قار تشترط "وثيقة اللقاح" مقابل الرواتب.. وثيقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-28T13:30:15+0000
بلديات ذي قار تشترط "وثيقة اللقاح" مقابل الرواتب.. وثيقة

 

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة صادرة عن مديرية بلديات محافظة ذي قار جنوبي العراق، قراراً يلزم كافة موظفيها كافة بتلقي لقاح فيروس كورونا.

وطبقاً للوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن مديرية بلديات المحافظة قررت إلزام كافة موظفي المؤسسات البلدية التابعة لها بالتلقيح ضد وباء كورونا، وعدم صرف اي راتب لأي موظف مالم يتم جلب وثيقة التلقيح ضد الوباء.

وتابعت، أن ادارة البلدية وجهت بأخذ اللقاح خلال اسبوع واحد فقط.

وسبق لعدد من دوائر الدولة العراقية ان اتخذت خطوات مماثلة لحث المواطنين على تلقي جرعات اللقاح بعد الارتفاع الكبير باعداد الاصابات اليومية بالفيروس في عموم البلاد.

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