بلدتان في نينوى تتصدران المدن العراقية بإنهاء المرحلة الثالثة من التعداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية إحصاء نينوى، اليوم الاثنين، عن إتمام المرحلة الثالثة من عملية التعداد السكاني بشكل كامل في وحدتين إداريتين في المحافظة، مؤكدة أن الوحدتين هما أول من أنجز هذه المرحلة على مستوى العراق.

وقال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الثالثة من التعداد السكاني انتهت بالكامل في ناحية وانة ومركز قضاء الحضر".

وأضاف سليمان أن "وحدتي وانة والحضر هما أول وحدتين على مستوى العراق تنجز فيهما المرحلة الثالثة من التعداد".

وأشار إلى أن "نينوى تصدرت المحافظات العراقية في إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من التعداد السكاني، وبحسب المؤشرات، من المتوقع أن تتصدر أيضًا في المرحلة الثالثة".