بلدة متنازع عليها بين أربيل وبغداد تغلق ملف النزوح بالكامل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة ناحية السعدية شمال شرقي ديالى يوم الثلاثاء عودة الوجبة الاخيرة من النازحين والبالغة 800 اسرة الى مناطق سكناها في الناحية واغلاق ملف النزوح بالكامل ضمن برنامج اعادة النازحين الى المناطق المحررة.

وقال مدير الناحية احمد ثامر الزركوشي لوكالة شفق نيوز، إن اخر وجبة من النازحين بدأت اليوم بالعودة الى 30 قرية، ومناطق مركز السعدية واغلاق ملف النزوح في الناحية بشكل كامل مبينا ان نحو 1000 اسرة متبقية لم تعد الى حتى الان بسبب رفضها العودة وتكيفها معيشيا وخدميا في مناطق اخرى داخل وخارج ديالى.

واضاف ان عملية العودة واغلاق ملف النازحين في السعدية تمت بعد استكمال استحصال الموافقات الامنية والادارية وتهيئة الاجواء الامنية للعودة من قبل الاجهزة الامنية والحشد الشعبي.

واكد الزركوشي عودة اكثر نحو 6000 اسرة الى السعدية من اجمالي اكثر من 7500 اسرة نزحت ابان سيطرة تنظيم داعش على السعدية عام 2014

وسيطر تنظيم داعش على ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة في حزيران عام 2014فيما استعادت قوات الامن السيطرة على الناحية في شهر تشرين الثاني من العام ذاته.

ونزحت الاف الاسر من مناطق العظيم السعدية جلولاء وشمال المقدادية وشرق المنصورية عام 2014 ابان اجتياح داعش لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها تلك المناطق.