بلدة في ديالى ترد على الصحة النيابية: معلوماتكم "مضللة"

شفق نيوز/ ردت ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى، يوم الخميس، على اتهامات لجنة الصحة النيابية حول وجود 64 "محلاً" او صيدلية تبيع الادوية بشكل غير رسمي.

وكان نائب رئيس لجنة الصحة النيابية، عماد شنكالي، قد قال في حديث لإحدى القنوات الفضائية، ان "ناحية قره تبه تضم 64 محلا لبيع الادوية بصورة غير رسمية واغلب اصحابها فلاحين ومدرسين وخريجين ولا يملكون شهادات صيدلة".

وعلى خلفية ذلك، قال مدير ناحية قره تبه، وصفي مرتضى التميمي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "اتهامات وادعاء نائب رئيس لجنة الصحة النيابية عارية عن الصحة ومعلوماته مضللة لا تستند إلى حقائق".

وبين ان "قره تبه فيها 8 الى 9 صيدليات فقط، واغلبها مجازة رسميا".

واضاف ان "لجاناً من الصحة تواصل التفتيش المستمر ولا وجود لهكذا ارقام ومعلومات عن أي صيدليات يدعي نائب رئيس لجنة الصحة النيابية بوجودها"، داعيا الصحة النيابية الى "توخي الدقة في عرض المعلومات والحقائق أمام الرأي العام وعدم الاستناد على اشاعات لا وجود لها".

وتقع ناحية قره تبه على بعد 113 كم شمال شرق بعقوبة ويبلغ عدد سكانها نحو 55 ألف نسمة وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.