بلدة غربي العراق تستعرض معاناتها مع المياه وتشكو تلكؤ العمل بمحطة كهرباء

شفق نيوز / كشف مسؤول محلي في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار أقصى غرب العراق، اليوم الأربعاء، عن تلكؤ في محطة كهربائية ستجهز القضاء "في حال اكمالها" بكمية وافرة من الطاقة الكهربائية، وفيما طالب بتدخل حكومي "عاجل" لمعالجة معاناة شح المياه، أكد إنشاء القوات الأمنية "سياجين" لمنع حالات التسلل، وتعزيز أمن الشريط الحدودي.

وقال قائممقام قضاء القائم، في الانبار، أحمد المحلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "محطة عكاز الكهربائية الغازية بطاقة 400 كي في، لم يتم تشغيلها بعد، بسبب خلل في تجهيزها ووجود تلكؤ بهذا الشأن"، مبيناً أن "العمل تم استئنافه حالياً في المحطة ومن المقرر إنهاء عمليات الصيانة فيها في شهر تشرين الثاني المقبل، وستكون قادرة على تجهيز الطاقة الكهربائية للقائم والمناطق المحيطة بها".

ولفت المحلاوي إلى أن "المحطة في حال انجازها، ستجهز ما مجموعه 260MW وسيصل القائم منها 110 MW والباقي يحول للسيطرة الوطنية لسد نقص بباقي أقضية المحافظة"، مبيناً أنه "رغم ذلك، فقد وصلت ساعات تجهيز الكهرباء في القائم، تصل إلى ١٩ ساعة يومياً".

وفيما يخص معاناة سكان القائم نتيجة سوء تجهيز المياه، أوضح المحلاوي، أن "قلة تجهيز المياه في القائم والمناطق الغربية، يأتي بسبب قلة تصريف المياه من سوريا الى العراق، وبسبب عدم تجهيز تركيا الكمية الكافية للمياه".

وأرجع المسؤول المحلي "أحد أسباب معاناة نقص المياه، إلى انعدام التنسيق بين وزارتي الموارد المائية في سوريا والعراق، إذا ان الحصص التي تردنا قليلة جداً، ما اثر بشكل كبير على عمليات الزراعة وتجهيز السكان بالمياه، مما يتطلب تدخل حكومي كبير، من خلال حل الازمة مع تركيا وسوريا".

وفي الشأن الأمني اوضح المحلاوي، أن "القطعات الامنية المنتشرة على الحدود العراقية السورية، تواصل العمل على انشاء سياج منفاخي على الحدود، بهدف لتعزيز التحصينات الدفاعية للمناطق الحدودية، كما تم تعزيز الحدود بسياج سلكي لمنع حالات التسلل، وزيادة التأمينات للشريط الحدودي".

وبيّن المحلاوي، إن "قطاعات حرس الحدود مسيطرة بشكل تام، من خلال الكاميرات الحرارية والأبراج المنتشرة على طول الحدود، والأسلاك المنفاخية الثلاثية والقنفذية"