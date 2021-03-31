بلدة عراقية تشهد لأول مرة إدخال شبكة إتصال

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية الشبكة في محافظة النجف، اياد الزرفي، اليوم الأربعاء، عن إدخال شبكة الاتصال للمرة الأولى بتاريخ الناحية.

وقال الزرفي لوكالة شفق نيوز، إن " ناحية الشبكة التي تبعد قرابة 170كم عن مركز محافظة النجف ستشهد اليوم للمرة إدخال أدوات وأبراج شبكة الاتصال في الناحية"، لافتا إلى أن " الناحية تأسست عام 1925 من القرن الماضي واكتسبت صفتها الإدارية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي".

وتابع بالقول إن " الناحية لا تملك شبكة كهربائية كبقية نواحي واقضية المحافظة، وإنما تعتمد على المحطات الكهربائية وقد استحصلنا مؤخرا زيادة تشغيل هذه المحطات إلى 10 ساعات بدلاً من 8 ساعات يوميا "، مبينا أن" إدخال الشبكة الكهربائية للناحية يتطلب إكمال طريق الحج البري".

وأضاف الزرفي الذي تسنم مؤخرا ادارة الناحية بالوكالة، أن" الناحية ستشهد حركة افتتاح لعدد من المدارس والدوائر الخدمية المهمة خلال المرحلة المقبلة".