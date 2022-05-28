بلدة عراقية تواجه نفاذ ماء الشرب بعد جفاف نهر خريسان

شفق نيوز/ حذرت ناحية العبارة شرقي محافظة ديالى، اليوم السبت، من نفاذ ماء الشرب بسبب انخفاض او انعدام مياه نهر خريسان الذي يعد شريان الناحية بسبب تفاقم ظاهرة الجفاف.

وقال مدير الناحية شاكر الملا جواد لوكالة شفق نيوز،، إن "مياه نهر خريسان في جفاف ونقصان كبير ولاتغطي مياهه سوى محطات ماء الشرب وبصعوبة كبيرة"، مبدياً "خشيته من تفاقم الازمة ونفاذ المياه الخام اللازمة لماء الشرب".

وأكد الملا جواد، أن "22 الف دونم من البستنة في ناحية العبارة، (15 كم شمال شرق بعقوبة)، مهددة بالهلاك بسبب نقص المياه والجفاف الى جانب انتهاء وشلل القطاع الزراعي بشكل تام وإلغاء جميع الخطط الزراعية، ما يقود لازمات وكوارث اقتصادية تضر بالاهالي".

وتابع قائلاً "رغم تعزيز نهر خريسان من مشروع اسفل الخالص، إلا أن العبارة آخر المناطق المستفيدة من المياه، ولا تصلها إلا كميات قليلة جداً، ونأمل من اطلاقات سد دربندخان المتدفقة نحو بحيرة حمرين في ديالى تأمين جانب كبير من الاحتياجات الأساسية للمياه لتوفير ماء الشرب وإنقاذ البساتين".

وتعد ديالى المحافظة الاكثر تضررا من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات المائية الخارجية من دول الجوار وانعدام الامطار في الموسم الشتوي الماضي الى جانب نفاذ مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق اخرى.

وتعاني ديالى منذ عامين من أزمة جفاف خانقة بسبب شح الأمطار وقطع الأنهر والجداول المشتركة من قبل الجانب الإيراني، فضلاً عن قيام الجانب التركي بتقليل حصة العراق الإقليمية في نهر دجلة.

وتسببت الأزمة بإلغاء الخطط الزراعية وانهيار القطاع الزراعي في عموم المحافظة إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالثروة الحيوانية.