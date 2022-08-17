بلدة عراقية تواجه حوادث الغرق بعلامات تحذيرية.. صور

شفق نيوز/ أطلق ناشطون في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، يوم الأربعاء، حملة تحذيرية لمنع حوادث الغرق في الأنهر والجداول.

ونقل ناشطون لوكالة شفق نيوز، إن ناشطين من أهالي بيجي شمالي صلاح الدين اطلقوا حملة تحذير للصبية والشباب وعوائلهم بوضع علامات تحذيرية أمام أماكن الخطر العميقة في نهر دجلة لمنع حوادث الغرق المتزايدة خلال فصل الصيف.

ودعا الناشطون الأهالي الى التعاون مع الحملة وحث أبنائهم على الالتزام بالإرشادات التحذيرية وتفادي حوادث الغرق المميتة الى جانب حث الجهات الأمنية على أدوار وقائية لدعم الحملة.

وتشهد صلاح الدين حوادث غرق مستمرة خلال فصل الصيف بسبب السباحة في الأنهر والجداول وانعدام المسابح النموذجية لممارسة هواية السباحة.