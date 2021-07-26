بلدة عراقية تستنفد لقاحات كورونا بعد اقبال غير مسبوق

شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية في صلاح الدين، اليوم الاثنين، بتزاحم المواطنين على مراكز لقاحات كورونا في اغلب مناطق المحافظة تنفيذا للتوجيهات الصحية وفتاوى المراجع الدينية.

وقال مصدر طبي في مدينة سامراء جنوب شرق تكريت (مركز المحافظة)، لوكالة شفق نيوز، إن مراكز اللقاحات ازدحمت في المدينة تنفيذاً للتوجيهات الصحية وفتاوى علماء الدين التي دعت لتعاطي اللقاح ومواجهة موجة كورونا الشديدة.

وأشار المصدر إلى أن خطة تنسيقية وضعت بين الادارة المحلية والقطاع الصحي لتسهيل تعاطي اللقاحات وتذليل العقبات امام المواطنين بانسيابية عالية.

وفي طوز خرماتو شرقي صلاح الدين، استنفذت المنافذ الصحية جميع اللقاحات بسبب الاقبال الكبير على تعاطي اللقاحات بحسب قائممقام القضاء حسن زين العابدين.

وأكد زين العابدين لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الاقبال على اللقاحات كبيرة جدا وغير مسبوقة وتجاوزت 80%، ما ادى الى نفاذ كميات اللقاح في المنافذ"، مبيناً أن "الجهات الصحية هيأت كميات من اللقاح لتلبية حاجة القضاء".

وبين زين العابدين، أن "مرض كورونا تحت السيطرة في طوز خرماتو من حيث معدل الاصابات الثابتة"، مشيراً إلى "تهيئة مركز للعزل الصحي في احدى المدارس وتوفير جميع المقومات الصحية واجراءات الحماية لمواجهة اي طوارئ, ولا وجود لاي نقص او ازمة بالاوكسجين".

ووصف قائممقام الطوز، خطة مواجهة كورونا في بلدته بأنها "مثالية وتسير بمضامين ناجحة وفاعلة"

وتشهد محافظات عدة تصاعداً باصابات كورونا مع بلوغ الموجة الثالثة من الفيروس"دلتا" ذروتها ما سبب زيادة الوفيات وزخما في مراكز العزل الصحي.