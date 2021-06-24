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بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T11:14:00+0000
بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

شفق نيوز/ وجهت ناحية السلام شمال شرق ديالى، يوم الخميس، نداء استغاثة للجهات المعنية لانقاذها من كوارث "عطش وجفاف" ضربت الناحية برمتها جراء انعدام الايرادات المائية وجفاف الانهر والجداول.

وقال مدير الناحية حامد هزبر العنبكي لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 40 قرية تابعة لناحية السلام تعاني الجفاف والعطش بعد جفاف مخزون بحيرة حمرين وانخفاض مناسيب نهر ديالى لأدنى مستوى"، مبيناً أن ذلك "تسبب بجفاف جميع الانهر والجداول التي تتغذى من نهر ديالى في عموم الناحية ما يهدد بكوارث صحية ومعيشية تلحق بالسكان".

وحمّل العنبكي، "الموارد المائية والجهات المعنية مسؤولية العطش والجفاف في ديالى بسبب الاطلاقات المفرطة للمياه من بحيرة حمرين خلال موسم الشتاء الماضي، وما سبقه وبدون أي تخطيط مستقبلي أو اعتماد خطة تخزين لمواجهة الطوارئ المائية وأبرزها انعدام وشح الامطار"، مشيراً إلى أن "مخزون بحيرة حمرين الحالي لا يتجاوز 60 سم".

وتعاني ديالى أشد أزمة مائية في تاريخها بسبب انعدام الامطار وقطع الانهر والجداول من منابعها في دول الجوار وعدم وجود سدود تخزينية تلبي احتياجات المحافظات لمواجهة طوارئ الجفاف وشح المياه.

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