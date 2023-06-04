بلدة عراقية تستعين بالرصاص والنار لمنع هدر المياه

شفق نيوز/ اعلنت إدارة قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، يوم الاحد، عن إطلاق خطة شاملة لتقنين المياه ومعالجة الري الجائر.

وقال قائممقام بلد حيدر اسماعيل البلداوي، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة القضاء عقدت اجتماعا اقرت فيه سبل تقنين المياه ومعالجة هدرها تشمل التشجيع على اعتماد الري الحديث والالتزام بالحصص المائية المقررة والخطط الزراعية".

وبين ان "الخطة تشمل معالجة هدر المياه الجائر وغير المبرر وتوجيه المياه نحو الاحتياجات الاساسية لتوزيع الثروة المائية بعدالة".

واكد البلداوي "الاستعانة بقوات امنية لمرافقة كوادر الموارد المائية خلال حملات رفع التجاوزات ومعالجة الري الجائر".

وتسبب نقص منسوب المياه في نهر دجلة وتقليل اطلاقاته من قبل تركيا، أزمات مائية في جميع المحافظات، وسط تحذيرات من تكرار أزمات الجفاف خلال السنوات الأخيرة.