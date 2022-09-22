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بلدة عراقية تتظاهر ضد "خروق الغدر" وتطالب بتعزيزات عسكرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-22T08:46:36+0000
بلدة عراقية تتظاهر ضد "خروق الغدر" وتطالب بتعزيزات عسكرية

شفق نيوز/ تظاهر اهالي مناطق شروين في ديالى، يوم الخميس، للمطالبة بتعزيزات عسكرية لمعالجة وانهاء الخروق والهجمات الإرهابية الغادرة.

وقال عضو مجلس المحافظة السابق، كريم الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي قرى حوض شروين شرقي ناحية المنصورية -٤٥كم شمال شرق بعقوبة- تظاهروا احتجاجا على تكرار هجمات داعش الغادرة ضد القرى والحشد الشعبي منذ أشهر عدة دون معالجات رغم المطالب المستمرة وتوصيات الاهالي والمختصين التي قدموها لجميع الجهات والسلطات الأمنية المختصة".

وبين أن "المتظاهرين عبروا عن دعمهم واستعدادهم لمشاركة قوات الأمن في التصدي للمخططات الإرهابية الغادرة إلى جانب المطالبة بتعزيز نقاط الحشد الشعبي والقرى الساخنة بقوات من الجيش وإغلاق منافذ وطرق تسلل العناصر الإرهابية".

وتأتي هذه التظاهرة على خلفية الهجوم الإرهابي خلال الـ٤٨ساعة الماضية والذي استهدف ملعباً لكرة القدم في قرية نجم العبدالله في أطراف المنصورية وخلف ضحية واربعة مصابين.

وتشهد مناطق حوض شروين منذ اشهر هجمات وتعرضات إرهابية بسبب تنامي نشاط تنظيم داعش في أطراف شمالي المقدادية وأطراف نهر ديالى المحاذية لناحية المنصورية.

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