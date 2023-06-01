بلدة ساخنة في صلاح الدين تنهي ملف النزوح

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين، يوم الخميس، انهاء ملف النزوح بإعادة اخر وجبة للنازحين شرقي القضاء.

وقال قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة المحلية وبإشراف القيادات الامنية والاستخبارية اعادت اليوم 50 اسرة نازحة الى منطقة (قناة34) شرقي الدجيل وهي اخر وجبة للنازحين في القضاء".

وبين ان "اسباب تأخر عودة اخر وجبة للنازحين كانت امنية وتم اعادتهم بعد تأمين مناطقهم وتوفير المقومات الخدمية"، مؤكدا "انتهاء ملف النزوح في الدجيل بشكل نهائي".

وما زالت الاف الاسر النازحة لم تعد الى مناطقها في صلاح الدين لاسباب خدمية او امنية او ثارات عشائرية خلال فترات التدهور الامني عام 2014 ابان الحرب على تنظيم داعش.