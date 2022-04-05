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بلدة بذي قار تعلن إحالة طالب للعدالة بعد هجومه بالرصاص على مدرسة ومحاصرة إدارتها

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-05T13:39:38+0000
بلدة بذي قار تعلن إحالة طالب للعدالة بعد هجومه بالرصاص على مدرسة ومحاصرة إدارتها

شفق نيوز/ أعلنت ادارة ناحية اور شرقي محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، إحالة طالب بالصف الرابع الإعدادي إلى العدالة بعد هجومه بالرصاص على مدرسة ومحاصرة إدارتها.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تم تسليم المعتدي على اعدادية صفي الدين للبنين من قبل اهله ليتم تقديمه الى العدالة ويكون عبرة للعابثين".

وأضافت، "نأمل من ابنائنا الطلبة الابتعاد عن مثل هذه الافعال المسيئة للأخلاق الدخيلة على مجتمعنا".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد شهود عيان، بأن طالباً في احدى المدارس، شرقي مدينة الناصرية، هاجم مدرسته بالرصاص الحي، وقام بمحاصرة إدارة المدرسة وموظفين تابعين لمكتب مفوضية الانتخابات.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن "طالباً في الصف الرابع الاعدادي بمدرسة صفي الدين للبنين بناحية أور، شرقي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، شن هجوما عنيفاً بالرصاص الحي محاصراً ادارتها وموظفين تابعين لمكتب مفوضية انتخابات ذي قار داخل المدرسة، على خلفية تشكيل مجلس تحقيقي بحقه ونقله إلى مدرسة أخرى".

وأضاف الشهود أن "الهجوم تم ببندقية من نوع كلاشينكوف، ولم تحدث أضرار بشرية، فيما تضرر الجدار الخارجي للمدرسة فقط من دون أي تدخل أمني لمنع الطالب من إطلاق الرصاص باتجاه مدرسته".

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال يومين، إذ شن طالب في المرحلة المتوسطة وشقيقه، في ذي قار، يوم أمس الاثنين، هجوماً مسلحاً على مدرسته وأحد المدرسين شمالي المحافظة، "امتعاضاً" على مطالبة المدرس للطالب بإحضار وليّ أمره بسبب عدم تحضيره واجباته.

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