بلا أطباء ولا موظفين.. فوضى داخل مركز صحي في تكريت (فيديو)

شفق نيوز/ تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، مقطع فيديو يُظهر فوضى داخل مركز طبي "مستوصف" ابن سينا في مدينة تكريت، حيث ظهرت مجموعة من الطلاب، يتجمّعون داخل المبنى في ظل غياب واضح للإدارة والكوادر الطبية.

ووفقًا لشهادات متداولة، فإن المركز شهد "انفلاتًا إداريًا" وغيابًا للرقابة، ما أدى إلى حالة من الفوضى وسط ترجيحات بأن عددًا من الطلاب في الصف الثالث المتوسط، الراغبين بتأجيل امتحانهم، قد تأثروا نتيجة عدم تمكنهم من إكمال الإجراءات الطبية اللازمة المطلوبة، ما دفعهم للعبث بمحتويات المركز الطبي.

وقال أحد أولياء الأمور، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الموظفين وعدم وجود إدارة مسؤولة داخل المركز، أدى إلى ضياع فرص عدد من الطلاب في استكمال معاملاتهم الطبية، ما يهدد بحرمانهم من أداء الامتحانات".

وطالب ناشطون الجهات الصحية والتربوية في محافظة صلاح الدين بفتح تحقيق فوري في الحادثة، وإعادة النظر بآلية عمل المراكز الصحية خلال موسم الامتحانات الوزارية لضمان عدم تكرار هذه المشاكل.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من دائرة صحة صلاح الدين، بشأن الفيديو المتداول أو الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع.