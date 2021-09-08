بلا رواتب ولا أمان.. أزمتان تؤرقان المختار في صلاح الدين وديالى

شفق نتيوز/ أكد مختارو صلاح الدين، يوم الأربعاء، عدم تسلم رواتبهم منذ 5 أشهر لأسباب إدارية ومالية، فيما ماتزال عشرات المواقع في ديالى خالية من المخاتير بسبب الهاجس الأمني.

وقال رئيس مجلس المخاتير في صلاح الدين، عبد الوهاب ناجي الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 1000 مختار موزع في المحافظة لم يتسلمو رواتبهم منذ 5 أشهر لأسباب إدارية ومالية تتعلق بالمحافظة".

ودعا الخزرجي، الجهات المعنية، إلى "حسم رواتب المخاتير لما يؤدوه من أدوار أمنية وخدمية كبيرة في عموم القرى والقصبات".

في السياق، أوضح مدير إعلام محافظة صلاح الدين، جمال عكاب، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "مشكلة رواتب المخاتير ستحل الأسبوع المقبل بعد حسم الإشكالات والإجراءات العالقة"، مرجعاً السبب إلى "مشكلات مالية بين المحافظة ووزارة المالية، تم حسمها مؤخراً".

وفي ديالى، أشار قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي، إلى وجود أكثر من 40 منصباً شاغراً للمختارين منذ أكثر من 13 عاماً في مناطق بعقوبة وأطرافها بسبب الهاجس الأمني".

ولفت الحيالي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هاجس الخوف خلال أعوام 2006 – 2007، مازالت عالقة في أذهان المخاتير بعد استهدافهم وتفجير منازلهم ومازالت تشكل عزوف عن تولي هذا المنصب".

وأضاف أن "ممارسات تنظيم القاعدة ضد المختارين من عمليات استهداف واغتيال وتهجير تسببت بترك عشرات المخاتير لمناصبهم أنذاك ومازالت تلك الفترات العصيبة نقطة سوداء وهاجس خوف حيال منصب المختار إلى جانب مخاوف التعاون مع الأجهزة الأمنية".

وتعرض المختارون في ديالى وصلاح الدين على حد سواء، لهجمات دموية ونسف منازل تسببت بمقتل وجرح العشرات ونزوح آخرين خارج مناطق سكناهم، هربا من الاستهدافات.