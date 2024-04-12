بلا أرباح.. سلفة حكومية تصل إلى 50 مليون دينار لشريحة منسية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة بابل، يوم الجمعة، عن إطلاق سلفة تصل إلى 50 مليون دينار وبلا أرباح لكل عائلة لديها ما لا يقل عن 15 رأس بقر أو جاموس اعتباراً من الأحد المقبل، لدعم المرأة الريفية والثروة الحيوانية.

وقال مدير زراعة بابل، ثامر عبد جاسم الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اعتناءً كبيراً بالمرأة الريفية في بابل على مستوى مديرية الزراعة والمحافظة ومنظمات المجتمع المدني".

ووفق الخفاجي، ففي سبيل دعم المرأة الريفية والثروة الحيوانية سيتم إطلاق سلفة من 20 إلى 50 مليون دينار دون أرباح لكل عائلة لديها ما لا يقل عن 15 رأس بقر أو جاموس، حتى وإن كان الزوج لديه راتباً كأن يكون عسكرياً أو موظفاً أو متقاعداً".

وأوضح، أن "التقديم على السلفة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، من خلال إفصاح المربي عن أرضه وعدد مواشيه، ومن ثم يتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، وستكون السنة الأولى مجانية، وبعدها يقسم مبلغ التسديد على السنوات الأربع اللاحقة، كل سنة يسدد ربع المبلغ".