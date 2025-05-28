بلا حوادث.. العراق يعلن إنهاء تفويج الحجاج للديار المقدسة

شفق نيوز/ أعلنت بعثة الحج العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء تفويج جميع حجاجها، بعد وصول آخر رحلة تقل حجاجاً عراقيين، قادمة من مطار بغداد الدولي إلى مطار جدة الدولي.

وذكرت البعثة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بفضل تظافر الجهود مع الجهات الساندة والخطط الرصينة التي تم وضعها، استطاعت تفويج كامل عدد الحجاج على أكمل وجه ومن دون تسجيل أي حادث عرضي يذكر".

وأشارت البعثة، إلى أنه "تم بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية وسلطتي الطيران المدني العراقي والسعودي، نقل حجاج الجو من خلال المطارات العراقية الستة (بغداد، النجف، البصرة، كركوك، أربيل، السليمانية) إلى مطاري المدينة المنورة وجدة".

وكانت البعثة العراقية قد أنهت السبت الماضي 24 أيار/ مايو الجاري تفويج جميع حجاج البر عبر منفذ عرعر الحدودي ووصلوا للديار المقدسة.