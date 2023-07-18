"بلا توسعة".. التعليم النيابية تقترح خطة لاستيعاب الطلبة المتقدمين للدراسات العليا

شفق نيوز/ دعت لجنة التعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي إلى وضع خطة لاستيعاب طلبة الدراسات العليا من دون "توسعة"، فيما اقترحت أن تستوعب الخطة ضمن العام الحالي أكثر من 20 ألف طالب.

وقال عضو لجنة التعليم النيابية فراس المسلماوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "لجنة التعليم العالي النيابية طلبت من وزارة التعليم العالي وضع خطة للمقاعد الدراسية لهذا العام فيما يخص الدراسات العليا، وأن تكون دون توسعة".

وأضاف المسلماوي أن "في السنوات الماضية كانت خطة استيعاب طلبة الدراسات العليا تقارب 12 ألف مقعد دراسي، والآن خطتنا في هذا العام ان تكون عدد المقاعد الدراسية 20 الفاً و400 مقعد".

وتابع أن "لجنة التعليم النيابية ستستضيف الوكيل العلمي للوزارة ورئيس جهاز الاشراف ومدراء عامين في وزارة التعليم لمناقشة عدد من المواضيع المهمة من ضمنها الامتحان التنافسي والامتحان التقويمي"، مبيناً أن اللجنة ستستمع للبيانات التي ستقدمها الوزارة، ومن بعدها سيتم رفع توصياتها بشأن معالجات المشاكل سواء كان في الامتحان التنافسي أو الامتحان التقويمي".

ويطالب الطلبة المتقدمين للدراسات العليا خارج خطة الاستيعاب التي تعلنها وزارة التعليم العالي بضمهم ضمن "توسعة" سنوية تضيف بها الوزارة اعدادهم الى الطلبة الأصليين، فيما تشهد أبواب الوزارة تظاهرات مستمرة لهم.