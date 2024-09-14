بلاغ من شرطي يوقع بمجموعة تفرض رسوماً غير قانونية على الشاحنات في كركوك

شفق نيوز/ اعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يوم السبت، إلقاء القبض على مجموعة تفرض رسوماً غير قانونية على الشاحنات في طريق كركوك - السليمانية، بعد بلاغ من شرطي.

وقال طه في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مفوض شرطة يدعى فؤاد أحمد ابلغنا بأن هناك مجموعة تفرض رسوم على السيارات بصورة غير قانونية على طريق كركوك - السليمانية عند منطقة جمين وتحركت قوة من الشرطة على المجموعة و اعتقلتهم وهم رهن الاحتجاز".

وأضاف أن "المجموعة كانت تفرض رسوماً تصل الى ثلاثة آلاف دينار على كل سيارة تدخل الى كركوك من سيارات الحمل والشاحنات والصهاريج".

وتابع طه "كان هناك قبان وإصدار امر بإلغائه كونه كان يفرض رسوماً مبالغ بها تحت عنوان الاستثمار ولن نرضى بأي تصرفات يقوم بها البعض لغرض ابتزاز اصحاب السيارات".

واشار محافظ كركوك، الى "تكريم مفوض الشرطة بكتاب شكر من قبل ادارة المحافظة تثمينا لما كشف عنه".