بلاط "سحري" يزيح المناصب من المسؤولين في العراق (فيديو)

شفق نيوز / تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، مقطع فيديو يظهر رداءة أحد الطرق البرية في ذي قار، والذي تنفذه إحدى الشركات المختصة، بالتعاون مع شركة نفط المحافظة، كونها الممول للمشروع.

مصدر مطلع في الشركة، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "مشروع طريق أيسر الفرات المنفذ في قضاء البطحاء غرب مدينة الناصرية مركز المحافظة، أثار الكثير من المشكلات داخل شركة النفط وأطاح بالعديد من المسؤولين من مناصبهم، نتيجة معارضتهم للمشروع والطريقة التي ينفذ بها".

وأضاف المصدر، أن "مدير شركة النفط أنهى عمل اللجنة الفنية التابعة للشركة والمشرفة على إنشاء الطريق، وكانت تضم مهندسين يعملون باختصاصهم الفني على متابعة المشاريع التي تمولها نفط ذي قار".

وأوضح أن "اللجنة التي شكلها مدير شركة نفط ذي قار، لمتابعة مشروع الطريق، جاء بأفرادها من مديرية طرق وجسور ذي قار، خلافا للقوانين المعمول بها".

وتابع المصدر، أن " طريق أيسر الفرات أو المعروف محليا بطريق (ال فواز) يبلغ طوله 14 كم وقد قامت بتنفيذه شركة من محافظة ديالى بكلفة 4 ملايين و500 ألف دولار أي ما يعادل ( 7 مليارات دينار عراقي)، رغم أن شركة محلية من ذي قار تقدمت بعرض لتنفيذ المشروع بكلفة 3.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعد مخالفاً للتعاقدات الحكومية".

بدوره، شكل محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، لجنة للتحقيق في تنفيذ طريق أيسر الفرات في قضاء البطحاء، وأكد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة، ودائرة المهندس المقيم بعد إثبات وجود تقصير او خلل في عملية التنفيذ للمشروع.

وحاولت وكالة شفق نيوز، مراراً التواصل مع مدير شركة نفط ذي قار، علي خضير، للإجابة على أسئلة معنية بالمشروع، إلا أنه لم يجب على الهاتف.