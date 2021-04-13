بلاسخارت مهنئة برمضان: لقاحات كورونا تبشر بغدٍ أفضل

شفق نيوز/ هنأت الممثلة الأُممية الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، يوم الثلاثاء، بحلول شهر رمضان، مشيرة الى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تبشر بغد أفضل.

وقالت بلاسخارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يجري إحياءُ شهر رمضان وسط قيودٍ بسبب جائحة كوفيد-19 وصعوباتٍ اقتصادية تفاقمت بسبب هذه الجائحة".

وأضافت، "يجري حالياً إعطاء اللقاحات، وإلى جانب الإجراءات الوقائية المستمرة، فإنها تبشّر بغدٍ أفضل، باليوم الذي نعود فيه جميعاً إلى الحياة الطبيعية ونتمكن من تحويل تركيزنا إلى العديد من القضايا الأُخرى التي يواجهها العراق، بما في ذلك تحسين الأداء الاقتصادي والعمل على حلّ الخلافات السياسية وتحسين الظروف الأمنية والاجتماعية والبيئية".