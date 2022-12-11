بلاسخارات "معجبة" بكربلاء (صور)

شفق نيوز/ أجرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ونائبها، يوم الأحد، جولة في شوارع كربلاء برفقة المحافظ نصيف الخطابي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب محافظ كربلاء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن بلاسخارت أبدت إعجابها الكبير بالأمن والاستقرار والبناء والإعمار والتنمية والخدمات في المحافظة، خلال الجولة التي أجرتها في شوارع المحافظة".

وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن جولة بلاسخارت اقتصرت على شارع السناتر، وهو من الشوارع التجارية الراقية في كربلاء.

ووصلت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، في وقت سابق من اليوم الأحد، الى محافظة كربلاء، والتقت خلالها عدداً من المسؤولين، وتفقدت عددا من المشاريع في المحافظة.

واستقبل محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بلاسخارت والوفد الأممي المرافق لها في مبنى المحافظة، كما زارت مؤسسة وارث الدولية لعلاج الاورام -وهي مستشفى تخصصي تعنى بمعالجة المصابين بالسرطان- في محافظة كربلاء.

هذا وزارت الممثلة الأممية مرقد الإمام الحسين، في كربلاء، كما شاركت في فعالية دينية خلال هذه الزيارة.