بكمين محكم.. إجرام ميسان تطيح بعصابة للسطو المسلح في العمارة

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الاثنين، الإطاحة بأفراد عصابة للسطو المسلح، بعد نصب كمين محكم في قضاء العمارة، مركز محافظة ميسان.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد ورود إخبار حول تعرض بعض منازل المواطنين الى عمليات سطو مسلح في وقت سابق وسرقة أموال كبيرة منها، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام".

وأضافت أن "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات ونصب الكمائن المتعددة والتعقب النوعي من قبل فريق العمل، تم التوصل الى بعض الخيوط التي أدت إلى إلقاء القبض على الجناة".

وأوضحت الشرطة، أن "أفراد العصابة اعترفوا بارتكابهم جرائم خاصة بالسطو المسلح في المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليًا وتصديق أقوالهم ابتدائياً وقضائيا".