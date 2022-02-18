بكلفة 9 مليارات دينار .. الحكومة العراقية تدشن مرآب الناصرية الموحد

شفق نيوز/ دشن وزير النقل الاتحادي، ناصر الشبلي، اليوم الجمعة، مرآب الناصرية الموحد بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

ووصل الشبلي إلى الناصرية قادما من محافظة البصرة، وذلك للاطلاع على سير العمل في ميناء الفاو الكبير وتنفيذ مشاريع النقل في البصرة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان " الشبلي افتتح مرآب الناصرية الموحد الذي بدأت اعمال اعادة تأهيله منذ اغسطس/ آب في العام 2020 بكلفة مالية َوصلت لـ9 مليارات دينار عراقي".

وقال الوزير في تصريح صحفي إن المرآب اُنشأ وفق احدث وأجود التصاميم والمواصفات وبمساحة بلغت 30،405 الف م مربع وبكلفة تقدر 8،653،174،000 مليار وذات بنى تحتية وركائز ارضية جيدة وسيوفر وسائل نقل جيدة وآمنة ومريحة وبإنسب وأزهد الاسعار خدمةً لاهالي محافظة ذي قار.

بدوره المحافظ محمد الغزي، أبدى شكره في المؤتمر الصحفي الذي عقده اثناء الافتتاح لجميع الجهود التي عملت على انجاز مراب الناصرية الموحد بهذه السرعة لما له من أهمية كبيرة في خدمة المحافظة.

كما أثنى على جهود الجامعة المستنصرية في بغداد لما لها من يد طولى في إنجاز التصميم الاساس للمرآب".

واكد الغزي في المؤتمر، على" ضرورة زيادة تعاون محافظة ذي قار مع وزارة النقل في مجال النقل الداخلي، كون المحافظة تشهد ثورة عمرانية كبيرة على صعيد المشاريع من ناحية تنمية الأقاليم او مشاريع صندوق الاعمار".