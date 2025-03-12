بكلفة 10 مليارات دينار.. قضاء في ذي قار يكشف مشاريعه ويعلق على "مرآب النصر"

شفق نيوز/ كشفت إدارة قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، عن عدد المشاريع المنفذة في القضاء بقيمة 10 مليارات دينار، فيما أوضحت أن المشاكل التي أثيرت حول مرآب القضاء ليست لها علاقة بها.

وقال قائممقام القضاء، أزهر موسى لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء يملك حاليا 8 مشاريع خدمية متنوعة ضمن مشاريع صندوق اعمار ذي قار ومشاريع تنمية المحافظة، بعضها تم البدء به والبعض لم يدخل حيز التنفيذ".

وأضاف أن "قيمة هذه المشاريع تتجاوز الـ10 مليارات دينار عراقي"، مبينا أن "العمل في هذه المشاريع سيساهم بإكمال ما نسبته 70% من البنى التحتية في قضاء النصر، وسينقل واقع القضاء إلى مستوى افضل مما كان عليه سابقا في نهاية عام 2025".

وعن المشاكل التي شهدها القضاء والغضب الشعبي تجاه العمل في مرآب النصر الموحد، أوضح موسى، أن "مشروع المرآب لا يزال قيد التنفيذ وهناك من استعجل كثيرا في التحدث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أن "المشروع يتم تنفيذه بطريقة الأمانة من قبل الهيئة العامة للنقل التابعة لوزارة النقل، وبكلفة تقارب النصف مليار دينار".

يذكر أن مرآب النصر الموحد، تعرض للغرق بسبب الأمطار الكثيرة التي هطلت على القضاء خلال الأيام الماضية، ما آثار غضب الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ضد العمل في المشروع، واعتبر من قبلهم هدر بالمال العام، وطالبوا بالتحقيق مع الجهة التي أشرفت على إنجاز المشروع.