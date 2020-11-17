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بكلفة ثلاثين مليار دينار.. كركوك تنجز 30 مشروعاً للطرق والجسور

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-17T11:30:43+0000
بكلفة ثلاثين مليار دينار.. كركوك تنجز 30 مشروعاً للطرق والجسور

شفق نيوز/ اعلنت  مديرية الطرق والجسور في كركوك، يوم الثلاثاء، انجاز 37 مشروعا متنوعا ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2019 فيما أعدت 25 مشروعا آخر ضمن موازنة العام القادم 2021.

وقال مدير الدائرة قاسم البياتي لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته أنجزت 30 مشروعا في مجال الطرق والجسور من إجمالي 37 مشروعا، بكلفة 30 مليار دينار ضمن موازنة تنمية الاقاليم لعام 2019، تضمن تأهيل وإنشاء وصيانة طرق في عموم مناطق المحافظة اضافة الى مجسرين اخريين ونفق قرب جامعة كركوك ومبنى ادارة المحافظة.

واكد البياتي إنجاز 85% من خطة منظومة الطرق الريفية في عموم المناطق والقرى والأرياف، لافتا إلى أن العمل متواصل لانجاز المشاريع المتبقية ضمن الخطة المقررة.

واشار البياتي الى اعداد خطة لانجاز 25 مشروعا ضمن موازنة 2021 وبكلف مالية تتراوح 30-40 ملياراً وتم استكمال الكشوفات اللازمة وإرسالها الى مديرية الطرق والجسور العامة في بغداد، مبينا أن المشاريع تشمل طريق كركوك - الموصل وكركوك - تكريت، اضافة الى طريق بغداد - كركوك ضمن الحدود الادارية لكركوك وصولا الى حدود ناحية العظيم شمالي ديالى.

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