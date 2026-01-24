بكلفة تفوق 900 مليار دينار.. إنشاء جامعة النفط والغاز في البصرة

شفق نيوز- البصرة

كشف عضو مجلس البصرة حسن شداد الفارس، يوم السبت، عن موافقة وزارة التخطيط العراقية على إنشاء جامعة للنفط والغاز بالمحافظة بأسلوب "التصميم والتنفيذ".

وقال الفارس، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع سينفذ بكلفة إجمالية تبلغ (918,202,705,000) دينار عراقي ممولة من مبالغ البترودولار".

وأضاف أن "الوزارة وافقت كذلك على تحويل صلاحية التنفيذ إلى محافظ البصرة، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الإحالة والتنفيذ وفق الجداول الزمنية المعتمدة".

وأشار الفارس، إلى أن "المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التعليمية في المحافظة، وسيسهم في إعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز".