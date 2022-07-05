بقيمة 9 مليارات دينار.. النزاهة تضبط ستة متهمين تجاوزوا على عقارات للدولة في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الثلاثاء، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في هذا الإطار، مُبيّنةً ضبط 6 مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ بقيمة تسعة مليارات دينارٍ من بينهم مسؤولون حكوميون.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى جمعيَّة (إسكان الأسرة الصناعيَّة)، قامت بضبط مسؤول إدارة الجمعيَّة، فضلاً عن اثنين من الأعضاء؛ لتجاوزهم على(41) دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة"، مُشيرةً إلى "قيام المُتَّهمين بتقطيع الأراضي المُتجاوز عليها إلى(290) قطعة وبيعها إلى المُواطنين بـ(6,960,000,000) مليارات دينارٍ".

وأضافت الدائرة إنَّ "ملاكات المُديريَّة ضبطت رئيس مجلس إدارة جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة زراعة نينوى واثنين من أعضائها؛ لاستيلائهم على (12) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بفرزها إلى (125) قطعة تمَّ بيعها بمبلغ (1,791,017,000) مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون الحصول على المُوافقات الأصوليَّـة".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام فريق عمل المُديريَّة بضبط ثلاثة صكوكٍ في المصرف الزراعي – فرع نينوى تمَّ تظهيرها من قبل مُتَّهمين اثنين؛ لمصلحتهم وتسلُّم مبالغها، مُنوِّهةً بأنَّ تلك الصكوك البالغ مجموعها (42,103,110) مليون دينارٍ، تمَّ تحريرها في الأصل لأمر أحد المواطنين وفقا للبيان.

الدائرة أوضحت في بيانها؛ أنَّه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

يشار إلى ان هيئة النزاهة أعلنت خلال العام الحالي عن ضبط (67) مُتَّهماً في عددٍ من جمعيَّات الإسكان في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (2000) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة التي تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من 100 مليار دينارٍ.